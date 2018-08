Einladung bei Bonapartes

So lieblich das Schloss, so herrschaftlich der Blick: Am Schweizer Bodensee in Salenstein liegt der Arenenberg mit seinem Napoleonschloss und wunderschönen Parkanlagen auf drei Ebenen. Da das Schloss als Napoleonmuseum Thurgau geführt wird, sind seine prachtvollen Salons heute der Öffentlichkeit zugänglich. Wer von der Aussichtsterrasse auf den Bodensee blickt, weiß, warum Königin Hortense diesen Platz vor rund 200 Jahren als standesgemäßen Exilwohnsitz auserkoren hatte. Der Zauber des Ortes wirkt noch immer.

Der Arenenberg ist ein Ort voller Geschichte. Dabei ist das im Schloss befindliche Napoleonmuseum Thurgau das Herzstück der gesamten Anlage. In den mit kostbaren und farbenfrohen Stoffen bespannten Salons kann die originale Einrichtung aus der Zeit der kaiserlichen Familie besichtigt werden. Zofenzimmer und Gemälde, Musikinstrumente aber auch handgefertigte Kinderschuhe sind hier zu sehen. Außerdem gibt es immer wieder Sonderausstellungen. Noch bis zum 11. November widmet sich eine Ausstellung dem „Großen Krieg“. Dabei geht es um ein vergessenes Kapitel der Geschichte: den Kriegserlebnissen der Männer aus der Schweiz, die zwischen 1914 und 1918 auf deutscher Seite kämpften. Als Beispiel dienen die Soldaten des früher in Konstanz stationierten 6. Badischen Infanterie Regiments.

