Einladung aufs Schloss Arenenberg

Auf Schloss Arenenberg am westlichen Bodenseeufer, in dem das Napoleonmuseum untergebracht ist, ist derzeit die Ausstellung „Eine Kaiserin bringt Kohle“ zu sehen. Sie ist der letzten Monarchin Frankreichs, Eugénie de Montijo, gewidmet. Sie nutzte das Schlossgut am Bodensee nach dem Tod ihres Mannes, Kaiser Napoleon III., mehrere Jahre lang als Sommersitz. 1906 schenkte sie das Anwesen samt seinen Sammlungen dem Kanton Thurgau. Vor 100 Jahren, am 11. Juli 1920, starb sie. Das Napoleonmuseum präsentiert in seiner Ausstellung ausgewählte Stücke aus den Privatsammlungen der Kaiserin: Schmuck, Porzellan, Prunkwaffen, Chinoiserien, Karikaturen, Tapeten, signierte Möbelstücke, aber auch Schlüsselwerke der napoleonischen Geschichte. Sie illustrieren facettenreich das Leben der immer wieder auch umstrittenen Kaiserin.

Das zum Schlossmuseum gehörige Bistro Louis Napoléon setzt auf saisonale, regionale und frische Küche und fühlt sich der Slow Food Bewegung verantwortlich. (sz)