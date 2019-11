Einigung bei Grundrente rückt näher

Nach monatelangem Streit zeichnet sich in der Koalition eine Einigung beim geplanten Projekt einer Grundrente ab. Eine Arbeitsgruppe mit Spitzenpolitikern von Union und SPD beendete in der Nacht ihre Verhandlungen. Am Montag soll der Koalitionsausschuss bei Bundeskanzlerin Angela Merkel über die Grundrente entscheiden, wie die dpa aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Die Vorarbeiten für den Koalitionsausschuss seien geleistet, hieß es weiter. In der Diskussion seien noch verschiedene Varianten.