Eine Rarität: Rostocker Glasaugen-Sammlung

Ravensburg ist eine friedliche Stadt. Meist muss die Polizei sich hier nur mit harmlosen Discoprügeleien, angetrunkenen Autofahrern oder kleineren Diebstählen herumschlagen. Umso schockierter reagierten die Menschen in der Oberschwabenmetropole, als im vergangenen September ein Mann am helllichten Tag mitten in der Altstadt willkürlich auf Menschen einstach. Am Donnerstag begann der Prozess gegen ihn vor dem Ravensburger Landgericht.

Der Fall erregte Aufsehen weit über die Region hinaus.