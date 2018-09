Eine Million E-Autos: Regierungsberater schieben Ziel

Niels Fenkl schaut konzentriert auf den roten Würfel, den ein 3-D-Drucker gerade produziert. „In einer Stunde wird er fertig sein“, sagt er und blickt seine Kollegen Mathis Salmen und Matthias Schmidt an. Die drei Jungen haben den Drucker selbst an Schülerforschungszentrum in Überlingen entwickelt und präsentieren ihn bei „Jugend forscht“.

115 junge Forscher zeigten beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ am Freitag ihre Arbeiten im Dornier Museum in Friedrichshafen.