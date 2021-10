Eine Kaiserin emanzipiert sich: „Sisis Weg“

Sie ist eine der berühmtesten Frauen der Geschichte: Kaiserin Sisi wurde im Film trivialisiert und in Büchern idealisiert. Die Historikerin Martina Winkelhofer beschreibt „Sisis Weg“ nun als große Emanzipationsgeschichte.

Entsprechend konzentriert sie sich auf die Kindheit in Bayern und die Jahre als junge Kaiserin. Der Endpunkt dieses schmerzhaften Entwicklungsprozesses von der verschüchterten Ehefrau, die am Wiener Hof leidet, zur selbstbewussten Kaiserin und Mutter sieht sie im Jahr 1865. In einem berühmt gewordenen Schreiben verlangte Sisi seinerzeit vom Kaiser vollständige Autonomie über ihr Leben, beispiellos für eine Frau ihrer Zeit.

Winkelhofers Biografie stützt sich auf sorgfältige Quellenarbeit, ist aber eingängig geschrieben. Einen neuen, um Ausgewogenheit bemühten Blick wirft sie auf Sisis Elternhaus, aber auch auf ihre im Film angeschwärzte Schwiegermutter Sophie. Für die Krankheitsgeschichte der Kaiserin gibt sie eine plausible Erklärung auf Basis heutigen medizinischen Wissens.

Martina Winkelhofer: Sisis Weg. Vom Mädchen zur Frau - Kaiserin Elisabeths erste Jahre am Wiener Hof, Piper Verlag, München, 352 Seiten, 24,00 Euro, ISBN 978-3-492- 07051-5



