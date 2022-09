Eine Handvoll Sprossen statt einem Teller Gemüse?

Statt fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag einfach eine Handvoll Sprossen essen? Solche Werbeversprechen klingen gerade für Gemüsemuffel toll. Tatsächlich liefern Sprossen Ernährungsexperten zufolge hochwertiges Protein, Ballaststoffe, Vitamine und gelten als leicht verdaulich. Insbesondere im Winter, wenn saisonales Obst und Gemüse knapp sind, sind sie eine gute Möglichkeit, beim Kochen etwas Frisches zur Hand zu haben. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Wirkung und Eigenheiten der Keimlinge.

Kann man Obst und Gemüse einfach durch Sprossen ersetzen?

Nein. Zwar belegen der Verbraucherzentrale Bremen zufolge einige Studien, dass die Menge an Vitaminen und Mineralstoffen pro 100 Gramm in vielen Minipflanzen höher ist als im ausgewachsenen Gemüse. Aber das trifft nicht auf alle Sprossen zu. „Und grundsätzlich enthält kein Lebensmittel allein alle Nährstoffe“, sagt Silke Restemeyer von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Aus diesem Grund wird eine möglichst abwechslungsreiche Ernährung aus allen Lebensmittelgruppen empfohlen. „Außerdem sollte man auch die Menge an Sprossen nicht überschätzen, die üblicherweise so gegessen wird. Es ist viel einfacher, 100 Gramm Tomaten – also ein bis zwei Stück – zu essen als 100 Gramm Sprossen“, sagt Restemeyer.

Aus welchen Samen lassen sich Sprossen gewinnen?

Besonders beliebt sind die Keimlinge aus Getreidekörnern wie Weizen, Roggen, Hafer oder Gerste. Auch aus Hülsenfrüchten wie Sojabohnen oder Mungobohnen kann man Sprossen ziehen. „Außerdem eignen sich Pflanzen wie Brokkoli, Rettich, Senf, Buchweizen oder Luzerne“, sagt Silke Restemeyer. Je nach Sorte, die man zieht, schmecken die Sprossen süßlich, nussig oder scharf. Kaufen lassen sich die Samen in Reformhäusern und Biomärkten. Es sollten nur solche Samen verwendet werden, die extra für die Sprossenzucht vorgesehen sind oder Biosaatgut.

Es gibt sehr viele Bücher über die Heilwirkungen von Sprossen. Was ist dran?

„Sprossen beugen Krebs vor“. Oder „Sprossen sorgen für gesunde Haut und Haare“: Solche allgemeinen Aussagen in Bezug auf das Vorbeugen oder Heilen von Krankheiten sind auf Lebensmitteln grundsätzlich verboten. „Erlaubt sind nur Aussagen zu einzelnen, in Lebensmitteln enthaltenen Nährstoffen, wenn es für diese ausreichend wissenschaftliche Belege gibt“, sagt Vanessa Holste. So darf ein Händler beispielsweise auf Sprossen mit der Aussage werben: „Kalium trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei“ – vorausgesetzt eine von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit nach wissenschaftlicher Prüfung festgelegte Menge an Kalium ist auch tatsächlich in den Sprossen enthalten.

Wie kann man Sprossen zu Hause ziehen?

Am einfachsten ist es, klebrige Sprossen wie Kresse, Leinsamen oder Chia auf einem feuchten Küchenpapier zu ziehen. Für Sprossen von Linsen, Radieschen oder Soja eignen sich sogenannte Sprossengläser. Das sind spezielle Gläser mit einem Sieb als Deckel. Sie lassen sich aber auch leicht selbst machen, indem man in ein Glas mit Plastik-Schraubdeckel Löcher bohrt. Die Gläser müssen vor der Benutzung mit kochendem Wasser sterilisiert werden. „Zuallererst werden die Samen dann gewaschen“, sagt Silke Restemeyer. Je nach Sorte wird das Saatgut dann mehrere Stunden oder Tage in Wasser eingeweicht – am besten in der Nähe eines Fensters ohne direkte Sonneneinstrahlung. Die aufgequollenen Samen müssen dann zweimal täglich im Sprossenglas mit frischem Wasser gut durchgespült und zum Abtropfen in Schräglage aufgestellt werden.

Sind Sprossen nicht sehr anfällig für Keime?

Doch. „Im warmen und feuchten Klima im Keimglas können sich auch Pilze und Bakterien sehr gut vermehren, deshalb ist sauberes Arbeiten oberstes Gebot“, sagt Silke Restemeyer. Dazu gehört auch, dass die Sprossen nach der Ernte noch einmal gewaschen werden. Und sollte es im Sprossenglas mal schimmeln: „Die Kultur wegwerfen und das Keimgerät gründlich mit Essig reinigen“, sagt die Ernährungsexpertin.

Bei manchen Sprossen wird empfohlen, sie vor dem Essen zu kochen. Warum?

In den Samen von Hülsenfrüchten wie Erbsen, Kichererbsen und Soja stecken gesundheitsschädigende Substanzen, die beim Keimen nicht oder nur teilweise abgebaut werden. „Sie müssen durch Blanchieren im kochenden Wasser unschädlich gemacht werden, auch wenn dadurch ein Teil der hitzeempfindlichen Vitamine verloren geht“, sagt Silke Restemeyer.

Welche Keime kann man roh verzehren?

Roh essen lassen sich der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zufolge die Keime von Mungobohne, Linse und Luzerne. Auch die Keime von Weizen, Roggen oder Gerste sowie Senf-, Sesam- und Sonnenblumenkeime eignen sich zum rohen Verzehr. „Da alle Sprossen mit krankmachenden Keimen belastet sein können, sollten Menschen mit geschwächter Immunabwehr wie Kinder, Senioren oder Schwangere keine rohen Sprossen essen“, sagt Vanessa Holste, Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Diese Personengruppen sollten die Sprossen kochen oder braten – sie lediglich zu blanchieren reicht dem Bundesinstitut für Risikobewertung zufolge nicht aus.

Sprossen kann man auch im Supermarkt kaufen. Wie ist es da um die Hygiene bestellt?

Werden krankmachende Keime eingeschleppt, vermehren diese sich auch bei der Sprossenherstellung – weil auch sie die warmen und feuchten Temperaturen mögen. „Um die Keimzahl der Samen zu reduzieren, werden sie nach der Ernte oft gewaschen und mit Zitronensäure behandelt“, sagt Vanessa Holste. Zudem müssen die Hersteller von Sprossen ihre Ware im Rahmen von Eigenkontrollen gezielt auf krankmachende Keime untersuchen. Extern kontrolliert werden Lebensmittelhändler und Gastronomen durch die Lebensmittelüberwachung der Bundesländer. „Dies umfasst jährlich mindestens zehn geplante Proben neben zusätzlichen, vereinzelten Verdachts- und Erkrankungsproben“, sagt Jonas Esterl, Sprecher beim Verbraucherschutzministerium Baden-Württemberg. Gefunden wurden dabei in den vergangenen Jahren nur vereinzelt (unter einem Prozent) krankmachende Keime, so Esterl. Auch in den geschlossenen Sprossen-Verpackungen können sich Keime gut vermehren, weshalb sie zu Hause immer gewaschen und zügig verzehrt werden sollten.

Neuerdings wird auch viel mit dem Trend Microgreens geworben. Was genau ist das?

Microgreens enthalten dieselben Nährstoffe wie Sprossen, werden aber in Anzuchterde oder auf Kokosmatten gezogen. Nach ein bis zwei Wochen Anzuchtdauer haben die Minipflanzen dann zwei bis drei kleine Blättchen ausgebildet und werden geerntet. Microgreens lassen sich beispielsweise aus den Samen von Rucola, Erbsen, Karotten, rote Beete, Spinat, Radieschen oder Kresse ziehen. Der Geschmack der Minipflanzen ist intensiver als der der ausgewachsenen Pflanzen.

Info: Was genau sind eigentlich Sprossen?

Sprossen sind in der Botanik definiert als alle nicht zu Wurzel, Samen oder Keimblättern gehörende Pflanzenteile und werden als Keimlinge bezeichnet. Keimlinge sind also Keimwurzel, Keimblätter und das sich zwischen Wurzel und Keimblättern befindliche sogenannte Hypocotyl. (sam)