Eine Fettleber bleibt oft lange unbemerkt

Übergewicht, Bewegungsmangel und ungesunde Ernährung können zu vielen Krankheiten führen, das ist den meisten klar. Ein Organ, das erheblich davon betroffen ist, bringen viele jedoch immer noch vor allem mit übermäßigem Alkoholkonsum in Verbindung: die Leber. Aber sie kann auch verfetten, ohne dass jemand zu viel trinkt. Zu spüren ist das kaum, doch es kann ernste Folgen haben.

Wie der Name schon sagt, ist damit eine übermäßige Ansammlung von Fett in der Leber gemeint. Der medizinische Fachbegriff dafür lautet Steatosis hepatis. „Laut der Definition weisen mehr als fünf Prozent der Leberzellen bei einer histologischen Untersuchung eine übernormale Fettansammlung auf“, erklärt Prof. Elke Roeb, Abteilungsleiterin mit Schwerpunkt Gastroenterologie am Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM). „Nach oben gibt es da keine feste Grenze“, ergänzt die Kuratoriumsvorsitzende der Deutschen Leberstiftung.

Mediziner unterscheiden zwischen der nicht-alkoholischen Fettleber (NAFL) und der alkoholischen Fettleber (AFL). In Deutschland kommt die NAFL häufiger vor. Die Fettleber ist keine Frage des Alters: „In Deutschland leben rund zehn Prozent übergewichtige Kinder, die entwickeln in aller Regel auch eine Fettleber“, sagt Roeb. Über alle Altersgruppen seien etwa ein Viertel bis ein Drittel aller Menschen betroffen – Tendenz steigend.

Bei der alkoholischen Fettleber ist die Ursache einfach zu klären: übermäßiger Alkoholkonsum. Bei etwa drei Viertel der Menschen mit einer nicht-alkoholischen Fettleber wiederum ist ein metabolisches Syndrom die Ursache: eine Kombination aus Übergewicht, Bluthochdruck und erhöhten Fett- und Blutzuckerwerten. Bei etwa einem Viertel der Betroffenen hat eine Fettleber andere Gründe: etwa genetische Faktoren oder bestimmte Erkrankungen – und vor allem Bewegungsmangel. „Unabhängig von der Ernährung erhöht eine sitzende Tätigkeit und eine inaktive Lebensweise das Risiko, eine Fettleber zu bekommen“, betont Roeb. Das gelte auch für schlanke Menschen. Und sie ergänzt: „Recht neu unter den Ursachen ist der übermäßige Konsum industriell hergestellter konzentrierter Fruktose, die oft in Getränken zu finden ist.“

Eine einfache Fettleber stellt noch keine Gefahr dar, wie Roeb erläutert. Allerdings bleibt es in vielen Fällen nicht dabei: Denn die Fettleber kann sich entzünden. Mediziner sprechen dann von der Steatohepatitis (NASH). Daraus kann sich eine Leberfibrose entwickeln. Damit ist eine Vermehrung des Bindegewebes gemeint. Dieser wiederum folgt oft eine Leberzirrhose – das ist eine großteilige Vernarbung. Die Leber kann dann nicht mehr richtig arbeiten und ihren Aufgaben als Speicher-, Umwandlungs- und Entgiftungsorgan nicht mehr nachkommen.

In ihrem weiteren Verlauf kann eine Zirrhose zu Leberkrebs führen. Neben den Folgen für die Leber steigt mit einer Steatohepatitis die Wahrscheinlichkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie das Risiko für Tumore im gesamten Körper. Auch medizinische Notfälle können die Folge einer Fettleber sein, wie Rainer Günther, Leiter der Hepatologie am Universitätsklinikum Kiel erklärt: „Wenn die Leber verhärtet, kann das Blut sie nicht mehr durchströmen und staut sich davor. Das wiederum führt oft zu Krampfadern in der Speiseröhre“, erläutert er. Kommt es zu einer Blutung, verliert der Betroffene schnell viel Blut – es besteht die Gefahr, innerlich zu verbluten.

Woran erkennt man eine Fettleber? Leider gibt es kaum Warnsignale oder Symptome. „Die Leber macht keine Schmerzen“, sagt Günther. Eine ausgeprägte Tagesmüdigkeit kann, muss aber kein Anzeichen sein. Das ist einer der Gründe, weshalb Günther gemeinsam mit Kollegen einen Lebertest entwickelt hat. Durch diesen Fragebogen können Interessierte ihr eigenes Risiko ermitteln und das Ergebnis gegebenenfalls vom Arzt abklären lassen.

Meist ist die Diagnose einer Fettleber ein Zufallsbefund, so Elke Roeb: Sie wird etwa beim Ultraschall des Bauchraums entdeckt. Oder sie wird bei der Abklärung erhöhter Leberwerte durch bildgebende Verfahren erkannt. Es gibt auch spezielle diagnostische Methoden wie das CAP-Verfahren – das beruht auf Ultraschall und ermöglicht, den Fettgehalt in der Leber zu messen. Oder die Elastographie, die ermittelt, wie elastisch das Organ noch ist.

Einer Fettleber kann vor allem durch Abnehmen, mehr Bewegung und gesunde, kalorienreduzierte Ernährung entgegengewirkt werden. „Meist sieht man nach sechs Monaten schon Ergebnisse“, sagt Rainer Günther. Medikamente gibt es zur Zeit nicht. „Ist die Leber etwa durch eine Zirrhose oder Krebs stark geschädigt, kommt nur noch eine Transplantation infrage“, sagt Günther.

Vorbeugen kann man durch eine gesunde, ausgewogene, nicht übermäßig kalorienreiche Ernährung sowie Sport und Bewegung. „Wichtig: In der Ernährung ist nicht das Fett, sondern die Kalorien entscheidend“, sagt Günther. Elke Roeb betont, dass vor allem Kinder über einen gesunden Lebensstil aufgeklärt und dazu erzogen werden müssten – Vater und Mutter haben hier eine Vorbildfunktion. „Das Problem: Kinder lernen vor allem am Beispiel“, sagt Roeb. „Wenn die Eltern auf dem Sofa sitzen, Chips essen und auf ihr Tablet starren, nehmen sich die Kinder das zum Vorbild – mit fatalen Folgen.“