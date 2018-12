Eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte

Der Outlander Plug-in Hybrid, Technologie-Flaggschiff von Mitsubishi und globaler Bestseller seines Segments, markiert weiterhin die Spitze seiner Klasse.

Zu den augenfälligen Neuerungen zählen eine Frontgrillblende mit Gittereinsatz in Wabenstruktur, das Leuchtgrafik-Design bei den Modellvarianten mit LED-Scheinwerfern, die Form von Front- und Heckstoßfänger, das Design der 18-Zoll-Leichtmetallfelgen (Reifenformat 225/55 R18), ebenso silberfarbene Unterfahrschutz-Styling-Elemente sowie ein neuer Dachspoiler, der neben sportlicher Optik auch die Aerodynamik des Fahrzeugs nochmals verbessert.

Stilsicher verfeinert und funktional verbessert wurde auch der Innenraum des Erfolgsmodells. Je nach Ausstattung beinhalten die Modifikationen neue Premium-Ledersitze mit Rautensteppung in Schwarz mit Kederverstärkung und silberfarbenen Kontrastnähten, neue Dekorleisten in schwarzer Lasergravur- oder Klavierlack-Optik, optisch und ergonomisch optimierte Vordersitze mit verbesserter Körperführung, separate Klimaausströmer im Fahrzeugfond, Scheibenheber-Bedientasten mit beleuchteten Symbolen und eine neue Schalterleiste unterhalb des Audio-/Navigationssystems. In dem ebenfalls neu gestalteten Kombiinstrument informiert die Effizienzanzeige bei rein elektrischem Fahren wie zuvor über den aktuellen Fahrstil und Rekuperationsgrad; hinzu kommt eine neue Funktion, die jetzt auch den aktuellen Betriebszustand des Benzinmotors anzeigt.

Neu im Antriebsbereich:

Deutliche Fortschritte in Performance und Effizienz bietet ein neu dimensionierter Plug-in

Hybridantrieb. So kommt zum Modelljahr 2019 ein neuer, hochmoderner 2,4-Liter-DOHC-Benzinmotor zum Einsatz. Dank einer speziellen Kurbelmechanik und der variablen

Ventilsteuerung „MIVEC“ arbeitet das Triebwerk im Niedrig- und Teillastbetrieb nach dem sogenannten Atkinson-Zyklus mit verlängertem Expansionshub, im Hochlastbereich dagegen nach dem normalen Prinzip des Ottomotors. Positiver Effekt dieser Hightechmaßnahme: höhere Energieeffizienz bei gleichzeitig höherer Leistung. Der Motor generiert eine Leistung von 99 kW (135 PS), ein maximales Drehmoment von 211 Nm und operiert sowohl im seriellen als auch im parallelen Hybridmodus auf deutlich niedrigerem Drehzahlniveau als der Vorgänger, mit positiver Auswirkung auf Geräuschentwicklung und Akustikkomfort.

Der jetzt 70 kW (95 PS) starke E-Heckmotor und der Generator verzeichnen Leistungsanstiege und tragen so zu kraftvollerer Beschleunigung im elektrischen Fahrmodus und beiden Hybrid-Fahrfunktionen bei. Die Höchstgeschwindigkeit im E-Betrieb steigt damit auf 135 km/h. Die Fahrbatterie wurde den neuen Leistungswerten des Elektroantriebs ebenfalls angepasst und verfügt nun über eine Kapazität von 13,8 kWh.

Durch die Verwendung eines neuen Zellentyps steigt die Ladedauer an Haushaltssteckdosen (230 V/10 A) von bisher fünf auf 5,5 Stunden geringfügig an, während die Schnellladedauer mit 25 Minuten unverändert bleibt. Eine neue Funktion erlaubt die Nutzung elektrischer Verbraucher auch während des Ladevorgangs. So ist es möglich, beim Auffüllen der elektrischen Energiereserven im Fahrzeug zu bleiben, Musik zu hören, den Innenraum zu klimatisieren und den Energiefluss und die verbleibende Ladedauer im Blick zu behalten.

Emissionstechnisch ist der Outlander Plug-in Hybrid nach der neuesten, ab September 2019

vorgeschriebenen Norm Euro 6d TEMP homologiert. Der (kombinierte) NEFZ-Verbrauch liegt bei 1,8 l/100 km (Kraftstoff) plus 14,8 kWh/100 km (Strom), der CO2-Ausstoß bei 40 g/km.

Ausstattung aufgewertet

Die Ausstattung des Outlander Plug-in Hybrid wurde zum Modelljahr 2019 nochmals aufgewertet. So verfügt jetzt schon die Einstiegsvariante BASIS* – neben den erwähnten Modifikationen an Exterieurdesign, Innenraum und Technologie – über digitalen Radioempfang (DAB+), eine Rückfahrkamera mit Hilfslinien, eine zweistufige Sitzheizung vorn und das Infotainmentsystem „Smartphone Link Display Audio“ (SDA).

Wie für alle Modelle der Marke gewährt Mitsubishi eine fünfjährige Herstellergarantie (bis 100 000 km) auf das Gesamtfahrzeug und beim Outlander Plug-in Hybrid zusätzlich eine achtjährige Garantie (bis 160 000 km) auf die Fahrbatterie. Ein starkes Qualitätsversprechen an den Kunden und ein wichtiger Beitrag zur Wertbeständigkeit des Fahrzeugs.

*Details: s. Preis-/Ausstattungsliste