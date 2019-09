Einbruch und Juwelendiebstahl im Trump Tower

Von Schwäbische Zeitung

Zu einem Wohnungsbrand wurden die freiwillige Feuerwehr und Rettungskräfte am Freitag gegen 18 Uhr in den Ströhleweg in Hagnau gerufen. In einem Mehrfamilienhaus war in einer Wohnung im ersten Obergeschoss Brand ausgebrochen.

Die betroffenen Bewohner waren nicht zu Hause. Durch ein rasches Eingreifen verhinderte die freiwillige Feuerwehr Hagnau eine Ausweitung des Feuers. Die Wohnung war nach Abschluss der Löschmaßnahmen unbewohnbar, die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.