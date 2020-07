Einbruch in Ferienvilla der niederländischen Königsfamilie

In die Villa der niederländischen Königsfamilie in der Toskana ist eingebrochen worden. Der Hof in Den Haag bestätigte am Freitag entsprechende Berichte italienischer Medien, wollte aber keine weiteren Angaben machen.

Danach waren Unbekannte bereits in der Nacht zum Sonntag über den Zaun geklettert und dann durch eine Glastür in die Villa in Tavarnelle Val di Pesa eingedrungen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei fehlten aber keine wertvollen Gegenstände.

Die Diebe waren den Angaben der Polizei zufolge mit einem Auto der königlichen Familie geflohen. Das sei später in der Nähe gefunden worden.

Die königliche Familie war zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht in der Villa.

© dpa-infocom, dpa:200710-99-747313/2

