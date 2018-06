Einbruch bei Léa Linster - Bocuse d'Or-Trophäe weg

Frisingen (dpa) - Sterne-Köchin Léa Linster (58) muss nach einem Einbruch in ihr Restaurant im luxemburgischen Frisingen einen Verlust verschmerzen: Ihre Bocus d'Or-Trophäe, die sie bisher als weltweit einzige Frau in dem nach Paul Bocuse benannten Wettkampf erhalten hat, ist weg.

„Die Trophäe ist das Wichtigste, das ich in meinem Leben bekommen habe. Sie ist das Zeichen für mein Wissen und mein Können“, sagte Linster am Freitag der Nachrichtenagentur dpa. Sie wolle die Bronze-Statue, mit der sie 1989 in Lyon ausgezeichnet wurde, unbedingt wieder haben. „Ich bin sehr traurig.“

Unbekannte Diebe hätten in ihrem Büro im Restaurant einen kompletten Safe gestohlen, sagte Linster. Neben Geld und anderen Dingen habe sich darin die Auszeichnung befunden. Bereits im Herbst 2011 war bei Linster eingebrochen worden, allerdings in ihrem Privathaus in Bech-Kleinmacher. Damals sei auch ein ganzer Safe geklaut worden, sagte sie. „Es ist alles schrecklich für mich.“

Linster ist seit 1987 Trägerin eines Michelin-Sterns.

Léa Linster