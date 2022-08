Ein Prosit auf die letzten Zigaretten!

Die Welt ist ein schwer zu begreifendes Wunder. Die Menschen darauf naturgemäß oftmals wunderlich. Die Nachrichtenlage beweist es: Da wäre zunächst Japan, wo man sich großen Sorgen um den Alkoholkonsum macht. Nicht, weil man dort Angst vor um sich greifender Trunksucht hätte, sondern weil viele Leute in Japan freiwillig auf dem Trockenen sitzen. Der Absatz alkoholischer Getränke ist bedrohlich rückläufig, sodass die Steuerbehörde eine Kampagne starten will, um die Leute zurück an die Flasche zu bringen. Weil ohne hochprozentigen Umsatz ist der Staat nicht flüssig.

In Neuseeland wiederum geht man mit dem Suchtmittel Tabak einen genau gegenteiligen Weg. Ist der Konsum von Zigaretten dort bereits seit Jahren auf dem Rückzug, möchte die Regierung am liebsten, dass gar niemand mehr raucht. Und sie will die Kippen für junge Erwachsene ab 2025 gleich ganz verbieten. Offenbar opfert man im Land des Kiwi (der deutsche Name des Vogels lautet übrigens Schnepfenstrauß) gerne das schöne Steuergeld, um die Leute gesünder zu machen. Im Augenblick kostet in Neuseeland eine Schachtel Zigaretten ungerechnet 16 Euro.

In Deutschland herrscht weder beim Alkohol noch bei der Zigarette eine eindeutige Linie. Offenbar zieht man in Regierungskreisen daraus den Schluss, dass es eine gute Idee ist, ein weiteres Suchtmittel zu legalisieren. Namentlich Cannabis, welches bislang lediglich auf dem Schwarzmarkt ohne einen einzigen Cent Steuer konsumiert wird. Was dann eine Schachtel Joints kosten wird, ist noch nicht bekannt. (nyf)