Ein Museum für die ganze Familie

In diesem Sommer zwar eher selten, doch es gibt tatsächlich auch Regen-Ferientage. Dann bietet sich ein Besuch im Museum Ravensburger an. Mitten in der Ravensburger Innenstadt können sich Besucher auf eine interaktive Entdeckungsreise durch die Welt der Puzzles, Spiele und Bücher begeben. Dabei erfahren sie unter anderem, wie ein Buch gemacht wird, wie ein Gesellschaftsspiel entsteht und warum bei Puzzles immer genau ein Teil zum anderen passt. Aber natürlich ist im Spielmuseum auch Mitmachen Trumpf. Kreative Köpfe probieren sich im Mandala-Design. Spielfreunde lassen sich in der Spiele- und Leselounge mit ihren über 1300 Büchern, Spielen und Puzzles nieder oder im Spielehof die Würfel rollen.

Wir verlosen heute zwei Familien-Multimedia-Tickets für je zwei Erwachsene und zwei Kinder. Diese enthalten neben dem Eintritt auch den Audioguide für Erwachsene und die Tiptoi-Museumsrallye für Kinder. Viel Glück bei der Verlosung!