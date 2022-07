Ein Hoch auf die Erbsenzähler!

Was viele gar nicht wussten: Es existiert tatsächlich eine Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften in Deutschland, genauer gesagt in Bonn. Dort befassen sich seit 1956 Pflanzenbauwissenschaftler wissenschaftlich mit Pflanzenbau. So eine Gesellschaft wie die der Pflanzenbauwissenschaftler hat aber Mühe, auf sich aufmerksam zu machen. Was oft dazu führt, irgendeinen Preis auszurufen oder eine Misswahl durchzuführen. Man denke nur an das „Kuratorium für gutes Sehen“, das permanent übersehen wurde, bis zu jenem Tag, als es erstmals den „Brillenträger des Jahres kürte.“

Die Gesellschaft für Pflanzenbauwirtschaft hat nun zum ersten Mal die Wahl der „Kulturpflanze des Jahres“ abgehalten. Welch knackiges Gemüse zur Wahl stand, steht in der Mitteilung der Austrian Press Association leider nicht drin. Aber wir können uns lebhaft vorstellen, dass in der Jury lange, laut und also intensiv diskutiert worden ist. Vielleicht mit packenden Schlussszenen, als der stabil in Führung liegende Brokkoli vom heranspurtenden Chicorée überholt wurden. Am Ende dann aber doch die pfeilschnelle Erbse das Feld von hinten aufrollte.

Eine Frage bleibt allerdings nach der Kulturpflanzen-Misswahl: Ob die Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften langfristig tatsächlich berühmter werden kann, als das Erbsengemüse, das sie für einen kurzen Moment ans Licht der Öffentlichkeit gehoben hat. Wir senden an dieser Stelle jedenfalls die allerbesten Glückwünsche und verneigen unser Haupt vor der Grazie der grünen Hülsenfrucht. (nyf)