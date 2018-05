Ein Cabrio mit faszinierender Ausstrahlung

Der Cascada, das neue Ganzjahres-Cabrio von Opel, ist ein klassischer Viersitzer mit lang gestreckter Silhouette und edlem Stoffdach. Er ist nicht nur aufgrund seiner Größe von knapp 4,70 Meter Länge ein echtes Mittelklasse-Cabrio – auch die Faszination, die er ausstrahlt, sowie seine hochmodernen Technologien und Ausstattungsmöglichkeiten heben ihn in Richtung Spitze des Opel-Portfolios.

Der Cascada bietet knackiges Fahrverhalten. Dafür sorgen die extrem steife Karosserie, die – ursprünglich für die Hochleistungsversion Insignia OPC entwickelte – HiPerStrut-Vorderachse und das adaptive mechatronische FlexRide Fahrwerkssystem. Fahrer und Passagiere können sich binnen kürzester Zeit den Wind um die Nase wehen lassen: Per Knopfdruck öffnet sich das Stoffverdeck in 17 Sekunden – und das bei Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h. Die Betätigung ist zudem auch im Stand via Fernbedienung per Fahrzeugschlüssel möglich. Komfort und Sicherheit für unbeschwerten Fahrgenuss gewährleisten Ausstattungsmerkmale auf Premiumniveau wie elektrische Gurtbringer, elektrische Easy Entry-Einstiegshilfe, exklusive Nappaleder-Polsterung und belüftete, ergonomische Sitze sowie etliche Sicherheitssysteme.

Lebenslust: Elegantes Stoffverdeck ermöglicht puren Open-Air-Genuss

Mit seinem breiten Stand und der fließenden Eleganz der für Opel typischen skulpturalen Formgebung spiegelt das Cascada-Design die klassische und zeitlose Ausprägung mondäner Fahrzeuge aus vergangenen, glamourösen Tagen wider. Mit geöffnetem Verdeck zeigt der Cascada sein makelloses Cabrio-Profil: Hinter der geneigten A-Säule stört keine Abdeckung für das Dach und kein sichtbarer Überrollschutz die Silhouette. Im Kontrast dazu wird tief in den Seitenflanken das Opel-typische Sichelmotiv angedeutet, das sich weiter oben in einer scharfen Kante spiegelt, die sich bis ins Heck zu den umlaufenden Rückleuchten erstreckt. Eine horizontal um den Passagierraum verlaufende Chromleiste betont die sanft hochgezogene Taille und markiert in eleganter, fließender Ausbildung den Übergang zwischen Karosserie und Stoffverdeck. Beim Stoffdach des Cascada kommen höchste Ingenieurskunst und Materialien bester Qualität von Zulieferern zum Einsatz, die auch prestigeträchtige Premium-Cabriolets ausstatten.

Der Cascada ist mit hochwertigen Sitzen ausgestattet, die die feine Ausarbeitung und das Premium-Ambiente des Cockpits noch unterstreichen. Tiefe Konturen und elegante, schmeichelnde Stoff- und Lederbezüge sorgen für ein angenehmes Sitzgefühl. Die hochklassigen, von den Experten der Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR) zertifizierten Premiumsitze sind in zwei edlen Leder-Trims im Angebot: schwarz und perforiert mit sportlichem Look oder in warmem Nappaleder mit „Brandy“-Farbton für Komfort- und Luxusanmutung. Eine Sitzheizung ist für die Vordersitze immer erhältlich; die Ledersitze sind zusätzlich hitzereflektierend und bieten auf Wunsch eine Belüftungsfunktion. An heißen, sonnigen Tagen strömt Frischluft durch die perforierten Flächen, um den Komfort von Fahrer und Beifahrer zu erhöhen.

Die Karosseriesteifigkeit ist ein Schlüsselkriterium bei der Konstruktion von Cabriolets. Sie beeinflusst Fahrverhalten, Lenkpräzision, Akustik, Sicherheit und Komfort; sie gibt die entscheidende Auskunft über die wahre Qualität des Autos. Der Opel Cascada bietet eine außergewöhnlich gute Balance zwischen Verwindungs- und Biegesteifigkeit.

Die extrem steife Fahrgastzelle besteht zum Großteil aus hochfestem Stahl, um bei einem Unfall Deformierungen zu widerstehen und bestmöglichen Insassenschutz zu gewährleisten. In den Türen sind diagonal verlaufende ultrafeste Stahlstreben sowie Verstärkungen in Höhe der Gürtellinie verbaut. Die A-Säulen zu beiden Seiten der Windschutzscheibe bestehen aus pressgehärtetem Stahl.

Im Falle eines Überschlags fahren in Sekundenbruchteilen automatisch pyrotechnisch aktivierte hochfeste Sicherheitsstäbe hinter den Rücksitzen heraus. Dies geschieht ebenso bei einer Kollision, sobald die Airbags auslösen, um das Auto auf einen möglichen weiteren Aufprall vorzubereiten.