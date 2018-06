Ein Cabrio für jedes Wetter

Die offene Variante der Mercedes E-Klasse könnte auch Warmduscher überzeugen.

Gemein, echt gemein für Cabrio-Fans! Der Himmel präsentiert sich an diesem gar nicht so schönen Morgen meist bedeckt, die Sonne blinzelt nur gelegentlich zwischen den dichten Wolken hervor. Schlimmer noch: Das Thermometer zeigt nur gewöhnungsbedürftige 13 Grad. Nur Verrückte fahren bei dieser Wetterlage offen. Nur Verrückte? Nicht ganz. Besitzer des neuen Mercedes E-Klasse-Cabrios können sich dieses – zugegeben etwas dekadente – Erlebnis angeblich ebenfalls leisten, ohne um ihre Gesundheit fürchten zu müssen. Der ausgeklügelten Technik in einem feinen Auto sei Dank. Probieren wir es also aus.

20 Sekunden dauert es, bis das Stoffverdeck dezent surrend im Kofferraum verschwunden ist. Es kann also losgehen. Zunächst aber noch die Sitzheizung aktivieren und die speziell für Cabriolets entwickelte Klimaanlage anwerfen, die darauf reagieren kann, ob geschlossen oder offen gefahren wird. Nicht zu vergessen: der Griff zum Aircap-Schalter. Sofort stellt sich ein nicht gerade hübsch anzuschauendes, in den Dachrahmen integriertes, netzartiges Lamellenmodul an der Frontscheibe auf, ein Windschott hinter den Fondkopfstützen fährt automatisch nach oben. Einen weiteren Windabweiser hinter den Vordersitzen haben wir bereits montiert. Startklar? Ach, was soll der Geiz? Nutzen wir doch auch noch Airscarf, das in die Kopfstützen eingebaute Warmluftgebläse, das uns einen unsichtbaren Schal um Hals und Nacken legt.

Sie ahnen es bereits: Der anschließende Besuch beim Hausarzt des Vertrauens wird uns erspart bleiben, weil allenfalls eine sanfte Brise durch den Innenraum zieht. Sehr angenehm das Ganze – selbst bei 13 Grad!

Die für ein Cabrio ungewöhnlich hohe Alltagstauglichkeit demonstriert die E-Klasse auch in anderen, wichtigeren Bereichen. Etwa beim Platzangebot. Der Begriff „Viersitzer“ darf wörtlich genommen werden, keine Spur von Strafbank im Fond – auch wenn man sich etwas mehr Breite vorstellen könnte. Oder beim Laderaum. 385 Liter Volumen sind schließlich gar nicht so übel – auch wenn die Ladekante ein wenig hoch ausgefallen ist. Wem das nicht reicht, der kann die Fondlehnen umklappen und die Durchlademöglichkeit in den Innenraum nutzen.

Sehr komfortabel überdies die Dämmung des Akustik-Stoffverdecks. Lästige, übermäßige Wind- und Fahrgeräusche bleiben den Insassen weitgehend erspart. Auch das haben wir in anderen Cabrios schon wesentlich schlechter erlebt. Praktisches Detail am Rande: das intelligente Wisch-Wasch-System für die Frontscheibe, das das Wasser direkt aus dem Wischerblatt spuckt und deshalb auch bei geöffnetem Dach problemlos genutzt werden kann. Vielen Dank, wir wissen es zu schätzen, die Reinigungsflüssigkeit nicht von der Brille putzen zu müssen.

Was Sie sonst noch wissen sollten, wenn Sie bereit sind, für den in der oberen Mittelklasse fahrenden E 300 mindestens 60 392,50 Euro auf den Tisch des Hauses zu blättern? Vielleicht, dass sein ebenso sportliches wie elegantes Design die Blicke wie magisch anzieht? Dass es im edlen Innenraum, trotz akribischer Suche mit der Lupe, aber auch rein gar nichts zu beanstanden gibt? Dass das Gestühl eher an Sessel denn an Autositze erinnert? Dass alle erdenklichen Helferlein – vom Abstandstempomat mit Lenkpilot bis zum aktiven Spurwechselassistenten – meist treu und brav ihren Dienst versehen, auch wenn wir sie gar nicht benötigt hätten? Dass 245 Pferdchen unter der Haube eine gehörige Portion Kraft entfalten können, aber natürlich nicht müssen, wenn gemütliches Cruisen bevorzugt wird? Dass der Benzinmotor selbstverständlich nicht mit den versprochenen 6,8 Litern zufrieden ist, sondern mindestens 8,5 Liter schluckt? Dass das serienmäßige Neungang-Automatikgetriebe wirklich nichts zu wünschen übrig lässt? Dass man sich wahrscheinlich auch in einem Panzer nicht viel sicherer fühlen kann? Ach, das haben Sie angesichts des Preises bestimmt schon geahnt.

Aber dann sind ja eventuell wenigstens die vorzüglichen Multi-beam-LED-Scheinwerfer eine kleine Überraschung für Sie. Je 84 einzeln angesteuerte Hochleistungs-LED leuchten die Fahrbahn automatisch aus, rechts und links unabhängig voneinander. Dabei verteilen sie die Helligkeit exakt und an das Verkehrsgeschehen angepasst, ohne jemanden zu blenden. Abgestimmt zudem auf Regen, Autobahn und Stadtverkehr. Vier Steuergeräte, die ihre Informationen von einer Kamera an der Frontscheibe beziehen, regeln das beeindruckende Lichtspiel. Ein erhellendes Erlebnis. Weniger Nacht, ganz ehrlich, war noch nie.