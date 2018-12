Eigene Partei kritisiert Trump für Truppenabzug aus Syrien

Die Bahn hat neue Pläne für die Anbindung der Gäubahn an den Flughafen. Die Arbeiten am Stuttgarter Airport sollen nun ein Jahr kürzer werden. Der Preis dafür: Ein Jahr lang halten keine S-Bahnen am Flughafen, Passagiere müssen den Bus oder die Stadtbahn nutzen. Weiter offen ist, wie lange die Gäubahn vom Stuttgarter Hauptbahnhof abgeschnitten bleibt.

Was hat die Bahn vor?

Die Gäubahn nun auf den Fildern zum Flughafen abbiegen und von dort zum neuen Hauptbahnhof hinabfahren.