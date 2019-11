Eierwürfe halten Polizei an Halloween auf Trab

In Großschafhausen ist am Freitagmorgen eine Lagerhalle in Brand geraten. „Wir sind um 6.20 Uhr alarmiert worden“, sagt Florian Alt, diensthabender Zugführer und Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Laupheim. Verletzte gebe es keine, für Anwohner in der Nachbarschaft gehe von dem Brand keine Gefahr aus.

In der Halle habe sich hauptsächlich Stroh befunden, erklärt der Einsatzleiter. Aktuell seien 120 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Löscharbeiten würden voraussichtlich noch den ganzen Tag andauern.