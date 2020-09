Eidinger wundert sich über moralische Überheblichkeit vieler

Einhörner, Fußbälle, Buchstaben oder eine Unterwasserwelt: Die Schultüten waren auch in diesem Jahr bunt beklebt. 30 Mädchen und Jungen sind am Donnerstagmorgen in die Grundschule Untersulmetingen eingeschult worden. Wegen der Corona-Pandemie konnte die Feier zwar nicht so stattfinden wie sonst, aber Lehrer und Schüler haben sich kreativ gezeigt, um die Kinder dennoch gebührend in ihre Schulgemeinschaft aufzunehmen.

„Bei uns ist es Tradition, dass die Erstklässler durch ein Spalier in die Schule laufen“, sagt Schulleiterin Marion ...