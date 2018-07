Eichborn-Umzug verunsichert Buchmessen-Stadt

Frankfurt/Main (dpa) - Binnen kurzer Zeit könnte Frankfurt zwei große Verlage verlieren. Nach Suhrkamp will auch Eichborn nach Berlin ziehen. Die Stadt Frankfurt sieht keinen Grund zur Besorgnis - Frankfurter Verleger aber schon.

Es war wie in alten Zeiten: Am Montagabend stellte in der vollbesetzten Unseld-Villa im feinen Frankfurter Holzhausenviertel der Autor Andreas Maier seinen neuen Roman vor. Und Suhrkamp-Cheflektor Raimund Fellinger versicherte zum Auftakt der neuen Lesereihe, dass der renommierte Verlag im großbürgerlichen Haus des legendären frühen Verlegers Siegfried Unseld künftig wieder ein Forum bieten wolle, „gerade weil der Verlag in Frankfurt ist“. Es dauerte eine ganze Zeitlang, bis Fellinger seinen Versprecher überhaupt bemerkte - schließlich residiert Suhrkamp seit Januar 2010 in Berlin.

Der Verlag, der mit Frankfurt eng verbunden war und dessen Umzug die Buchmessen-Stadt ins Mark traf, ist also zumindest symbolisch zurückgekehrt. Einmal im Monat soll die leerstehende Villa - alles andere von Suhrkamp ging nach Berlin oder ins Deutsche Literaturarchiv nach Marbach - wieder belebt sein. Doch für Frankfurt ist dies ein schwacher Trost. Denn nach Suhrkamp will auch Eichborn nach Berlin - aus der finanziellen Not heraus. Der schwer angeschlagene „Verlag mit der Fliege“, als einziger in Deutschland an der Börse notiert, will sich mit dem Berliner Aufbau Verlag zusammentun.

Damit würde Frankfurt, als Sitz der weltgrößten Buchmesse immer auch stolz auf seine Verlagstradition, binnen kurzer Zeit den zweiten großen Publikumsverlag verlieren. Kulturdezernent Felix Semmelroth sieht aber keinerlei Grund zur Besorgnis. Schließlich brauche Eichborn einfach einen stärkeren Partner, der eben in Berlin sitze, meint der CDU-Politiker.

Eichborn ist zweifellos nicht Suhrkamp: Dessen Verlegerin Ulla Unseld-Berkéwicz hatte den von ihr durchgeboxten Umzug mit dem kreativeren Umfeld in der Kulturmetropole Berlin begründet. Doch die Stadt macht es sich nach Meinung von Klaus Schöffling zu einfach. „Die Verlage fühlen sich hier nicht so richtig geliebt“, sagt der Chef des Schöffling Verlags, dessen kleines literarisches Programm zu den ambitioniertesten in Deutschland gehört.

Schöffling hat im vergangenen Jahr die Reihe „Frankfurt liest ein Buch“ initiiert - über drei Wochen hinweg und mit überwältigendem Erfolg. Die Stadt steuerte 15 000 Euro dazu. Die Aktion soll in diesem Jahr mit der Abschaffel-Trilogie des in Frankfurt lebenden Büchner-Preisträgers Wilhelm Genazino fortgesetzt werden. Wie sich die Stadt daran beteilige, stehe aber noch nicht fest, kritisiert Schöffling.

Semmelroth, der bundesweit den höchsten Kulturetat pro Einwohner zur Verfügung hat, verweist dagegen auf eine Vielzahl von Initiativen zur Literaturförderung. Die Stadt denkt nach seinen Worten über den Aufbau eines „Hauses des Buches und der Medien“ nach - unmittelbar neben dem Goethe-Geburtshaus. Dort könnten kleinere Verlage oder auch Buchdesigner eine Heimat finden.

Derzeit sitzt dort noch der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, der im kommenden Jahr in sein neues Domizil nahe des Rathauses (Römer) umziehen will. Der Spitzenverband der Branche hatte sich vor gut zwei Jahren endgültig entschieden, in Frankfurt zu bleiben. Zuvor war über einen möglichen Umzug nach Berlin oder Leipzig diskutiert worden.

Auch die rund 50 Eichborn-Beschäftigten hoffen noch auf eine Wende. „Es gibt weder einen Plan noch ein Konzept“, sagt der Betriebsratsvorsitzende Claus Mirlach zum geplanten Umzug nach Berlin und der Fusion mit Aufbau. Jetzt sei erst einmal die Geschäftsführung am Zug.