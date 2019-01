EHC München erreicht als erstes deutsches Team CHL-Finale

Von Schwäbische Zeitung

Zwei Leichtverletzte forderte am späten Abend ein Brand in einer Tiefgarage in der Marienburger Straße in der Ravensburger Weststadt. Rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und der Johanniter waren im Einsatz.

Aus noch ungeklärter Ursache hatten mehrere Mülltonnen Feuer gefangen. Sieben Bewohner zweier Wohnhäuser über der Tiefgarage mussten evakuiert werden.

Von der starken Rauchentwicklung war zudem ein in dem Objekt befindlicher Penny-Einkaufsmarkt betroffen.