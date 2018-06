Eddie Murphy nimmt neues Album auf

Los Angeles (dpa) - Hollywood-Komiker Eddie Murphy (52) macht wieder Musik. Via Twitter stellte der Schauspieler eine Kostprobe seines Reggae-Songs „Red Light“ ins Netz. Das Musikvideo zu der Single soll am 9. September erscheinen.

Wie das Branchenblatt „Hollywood Reporter“ berichtete, spielt Murphy Gitarre und singt. Rapper Snoop Lion ist in dem Song ebenfalls zu hören. „Red Light“ ist Teil von Murphys geplantem Album „9“.

Murphy, der mit Komödienhits wie „Beverly Hills Cop“ und „Die Glücksritter“ bekannt wurde, hat sich früher bereits als Musiker versucht. Ende der 1980er Jahre brachte er den Song „Party All The Time“ heraus, 1992 das Album „Love's Alright“. Für seine Nebenrolle in dem Filmmusical „Dreamgirls“ hatte er 2007 eine Oscar-Nominierung erhalten. Zuletzt war er 2012 in der Komödie „Noch Tausend Worte“ auf der Leinwand zu sehen.

