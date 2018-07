„Eclipse“ hat Chancen auf „Goldene Himbeere“

Los Angeles (dpa) - Das Fantasie-Spektakel „Die Legende von Aang“ und die dritte Folge der Twilight Saga „Eclipse - Bis(s) zum Abendrot“ sind Favoriten für die „Goldene Himbeere“, den am meisten gefürchteten Film-Schmäh-Preis in Hollywood.

Die beiden Streifen bekamen jeweils neun Nominierungen, unter anderem für den schlechtesten Film 2010. Ebenfalls nominiert in dieser Kategorie sind die Komödie „Der Kautions-Cop“ mit Jennifer Aniston, die Fortsetzung der romantischen Komödie „Sex and the City 2“ und die Twilight- Parodie „Beilight - Bis(s) zum Abendbrot“.

Die Nominierungen wurden am Montag auf der offiziellen Webseite der „Goldenen Himbeeren“ bekanntgegeben. Als schlechteste Hauptdarsteller wurden aus der Twilight-Saga Robert Pattinson, Taylor Lautner sowie Kristen Stewart nominiert. Die zweifelhafte Auszeichnung droht auch der Ex-Frau von Brad Pitt, Jennifer Aniston, für ihre Leistung in den romantischen Komödien „The Switch - Unsterblich verliebt“ und „Der Kautions-Cop“. Ebenfalls auf der Liste finden sich Miley Cyrus („Mit dir an meiner Seite“), Megan Fox („Jonah Hex“) und die vierköpfige „Sex & the City 2“-Frauenclique (Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis und Cynthia Nixon).

Jeweils eine Nominierung als schlechteste Nebendarstellerin erhielten Hollywood-Star Cher in „Burlesque“, Liza Minnelli für ihren Gastauftritt in „Sex & the City 2“ und Barbra Streisand für ihre Rolle als nervende Schwiegermutter in „Meine Frau, unsere Kinder und ich“. Die Nominierungen der „Goldenen Himbeere“ werden traditionsgemäß einen Tag vor den Oscar-Nominierungen bekanntgegeben.

www.razzies.com