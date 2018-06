Eckart von Hirschhausen rät: Mehr lachen!

Berlin (dpa) - Zum Weltlachtag am Sonntag empfiehlt der Arzt Eckart von Hirschhausen, einfach mal häufiger zu lachen, auch wenn es zunächst künstlich wirke.

Beim Lachen sei es ein bisschen wie beim Sex: „Es macht einen Riesenunterschied, ob man zuschaut oder mitmacht“, sagte der Mediziner und Kabarettist am Freitag der Nachrichtenagentur dpa. „Von außen sieht das alles sehr seltsam aus - von innen heraus ist das sehr schön.“

Deutschlandweit gibt es inzwischen rund 150 Lach-Clubs. Vor allem für Leute, die vielleicht nicht so viele Anlässe hätten zu lachen, sei es sinnvoll, sich in Gruppen zu treffen und gemeinsam zu praktizieren - auch wenn es zunächst künstlich aussehe, erklärt Hirschhausen. „Man kann so lange üben bis es von alleine passiert.“ Es gebe tatsächlich diesen magischen Punkt - dann sei das Lachen nicht mehr künstlich sondern echt.

Der 44-Jährige würde auch Schulfächer wie „Glück“ und „Gesundheit“ befürworten. „Das ist wirklich das, was man im Leben braucht“, erklärt er. „Wenn wir wirklich was verändern wollen im Gesundheitssystem, müssen wir an die Vorschulen und Schulen ran.“ Kinder müssten lernen, sich wohler zu fühlen mit sich und mit anderen. Psychologische Fragen sollten ebenso auf dem Stundenplan stehen wie der Umgang mit Konflikten und dem eigenen Körper.

Leider verlerne der Mensch im Laufe des Lebens zu lachen. „Kinder lachen 400 Mal am Tag, Erwachsene nur noch 20 Mal und Tote gar nicht“, sagt Hirschhausen. Die Tendenz spreche eindeutig dafür: „Wer lacht, hat mehr von Leben.“

