Ecclestone und Pigcasso

Eigentlich ist uns jene Szene, die sich über „weiße alte Männer“ aufzuregen pflegt, äußerst suspekt. Das heißt jedoch nicht, dass weiße alte Männer in Einzelfällen so sehr nerven, dass man ihnen den Mund verbieten sollte. Wir denken beispielsweise an den US-Putschisten Donald Trump sowie an den früheren Formel-1-Boss Bernie Ecclestone. Beide sind subjektiv davon überzeugt, noch einigermaßen bei Troste zu sein, in Wirklichkeit haben sie aber nicht mehr alle Nadeln am Christbaum. Trump liefert dafür nahezu täglich Beweise, Ecclestone immerhin bisweilen. Jetzt hat dieser 91-Jährige in einem Interview verkündet, Russlands Präsident Wladimir Putin sei „vernünftig“ und „eine erstklassige Person“, die „glaubt, das Richtige für Russland zu tun“. Er, Ecclestone, würde sich für Putin „eine Kugel einfangen“. Der Krieg gegen die Ukraine sei „keine Absicht“ gewesen. Er betätigt sich also ganz unabsichtlich als Massenmörder.

Und schon wären wir bei einer deutlich sympathischeren Figur, welche auf den Namen Pigcasso hört. Dabei handelt es sich um eine 500 Kilogramm schwere Sau aus Südafrika, welche hauptberuflich als Malerin tätig ist. Mit dem Pinsel in der Schnauze schafft Pigcasso Kunstwerke, die jetzt in einem Museum in Hannover Münden zu bewundern sind. Die Gemälde seien dem „abstrakten Expressionismus“ zuzuordnen, sagte Museumsbesitzer Daniel Wolf. Eines der Pigcasso-Werke ist im vergangenen Dezember für 26 000 Euro verkauft worden. Wir halten fest: Auf ihre Art ist diese Sau deutlich mehr bei Trost als das alte, weiße Männlein Ecclestone. (vp)