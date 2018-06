Ebola in Westafrika weiter auf dem Vormarsch

Die gefährliche Infektionskrankheit Ebola breitet sich in Westafrika weiter aus. Erneut hat die Weltgesundheitsorganisation einen Anstieg der Erkrankungen und Todesfälle registriert. Binnen weniger Tage wurden in Liberia, Sierra Leone und Guinea rund 300 neue Ebola-Fälle und 150 Tote gezählt, teilte die WHO heute in Genf mit. Aktuell gehen die Experten von insgesamt 22 828 Erkrankten aus. Knapp 10 000 Menschen sind bisher an der Seuche gestorben, davon etwa 1200 Menschen in den vergangenen sechs Wochen.