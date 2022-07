Wir zerstören unsere eigenen Lebensgrundlagen – doch wir können das ändern

Wälder, Wasser, Ackerland: Die Menschheit verbraucht jedes Jahr mehr natürliche Ressourcen, als die Erde erneuern kann.

Ab dem „Earth Overshoot Day“, dem sogenannten Erdüberlastungstag, beanspruchen die Menschen mehr davon als ihnen für dieses Jahr eigentlich zur Verfügung stehen. Mit dem heutigen 28. Juli 2022 liegt der Tag erneut früher als im vergangenen Jahr.

Der Erdüberlastungstag wird von Jahr zu Jahr früher erreicht. (Foto: datafootprintnetwork.org)

1970 überstieg der Verbrauch nach Angaben von Germanwatch zum ersten Mal die vorhandenen Ressourcen, bis 2000 wanderte der Erdüberlastungstag bereits vom Dezember in den September.

Seit 2018 fällt der Erdüberlastungstag auf Ende Juli - mit Ausnahme von 2020, als die Corona-Pandemie kurzzeitig für weniger Ressourcenverbrauch sorgte. Einzeln betrachtet hatte Deutschland schon Anfang Mai den ihm zustehenden Vorrat an natürlichen Ressourcen für dieses Jahr aufgebraucht.

„Earth Overshoot Day“ – Deutschland sogar über weltweitem Durchschnitt

„Wir leben ab Donnerstag bei unserer Erde auf Pump“, sagte Christoph Bals von der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch. „Momentan verbraucht die Menschheit rechnerisch 1,75 Erden, die Konsequenzen dieser Übernutzung bürden wir insbesondere den Armen heute und den nachfolgenden Generationen auf - und das mit wachsender Intensität.“ Hätten alle Länder einen ähnlich hohen Verbrauch wie Deutschland, bräuchte es sogar drei statt 1,75 Erden.

Im Zusammenhang mit dem Earth Overshoot Day hat die Klimainitiative des Helmholtz Zentrums sein Konzept der planetaren Belastungsgrenze aktualisiert. Hier zeigt sich, in welchen Bereichen die Menschheit massiv über Gebühr gelebt hat.

In mehreren Bereichen hat der Verbrauch der Menschheit zu Dysbalancen geführt. Grenzwerte wurden bereits überschritten. (Foto: Julia Blenn / Helmholtz-Klima-Initiative)

Bei Betrachtung der Grafik zeigt sich, dass von allen neun Bereichen bei den Themen „Neue Substanzen“, „Stoffkreisläufe“ und „Zustand der Biosphäre“ der größte Handlungsbedarf besteht. Alle drei Gebiete sind merklich orange markiert. Wer seinen persönlichen CO2-Fußabdruck einmal berechnen möchte, kann dies auf der Seite Bundesregierung tun. Doch auch die Politik ist gefordert, die richtigen Weichen zu stellen.

Plastik, Stickstoff und Artensterben - Hier ist die Grenze überschritten

Neue Substanzen

Der Begriff ist selbsterklärend. Hier handelt es sich um Stoffe, wie Plastik, Farbstoffe oder Pflanzenschutzmittel, die von der Menschheit in die Umwelt gebracht wurden. Viele Lebewesen kommen mit diesen Fremdstoffen nicht gut zurecht.

Die Forschenden stellten fest, dass die planetare Belastungsgrenze im Bereich Chemikalien, aber auch Plastik bereits deutlich überschritten ist. Um in diesem Bereich Verbesserungen zu erzielen, empfehlen die Forscher, Abfallmengen zu verringern und die Kreislaufwirtschaft auszubauen. Problematische Stoffe sollten vermieden oder Alternativen gefunden werden.

Stoffkreisläufe

Stickstoff und Phosphor sind für Lebewesen wichtig. Allerdings ist das Verhältnis der beiden chemischen Elemente in den letzten Jahren stark aus der Balance geraten. Von beiden findet sich zu viel im Umlauf.

In diesem Zusammenhang sind vor allem die großen Mengen an Dünger, die für Nahrung, Futtermittel und Energiepflanzen benötigt werden, ein Problem – denn sie werden nur zum Teil von den Pflanzen genutzt. Der Rest gelangt in die Umwelt. Massentierhaltung hat maßgeblichen Anteil daran, dass sich die Stickstoffwerte drastisch erhöht haben.

Die Bundesregierung muss klare Gesetzliche Vorgaben in die Wege leiten, die den planetaren Grenzen Rechnung tragen. Christoph Bals

Um hier den kritischen Bereich zu verlassen, müssten weniger Nutztiere gehalten, weniger Lebensmittel verschwendet, weniger tierische Produkte verzehrt und Emissionen aus Industrie, Energie-, Abfall- und Abwasser-Sektor reduziert werden.

Zustand der Biosphäre

„Die biologische Vielfalt und die Intaktheit der lebenden Welt sind ein wichtiger stabilisierender Faktor für das gesamte Erdsystem“, schreiben die Helmholtz-Forscher.

Das Artensterben hat sich in den letzten Jahrzehnten vervielfacht, die planetare Grenze ist auch in diesem Bereich bereits stark überschritten, sodass der stabilisierende Effekt auf das Klima nicht mehr erreicht werden kann.

Um die Grenze nicht noch mehr zu strapazieren, müssten an Land, Binnengewässern, Ozeanen weniger Verschmutzung und eine klügere Raumplanung erfolgen, um Lebensräume nicht noch weiter zu zerstören.

Politik und Unternehmen in der Verantwortung

Neben diesen drei kritischen Bereichen schlägt das Institut auch bei den Themen „Landnutzung“, „Klimawandel“ und „Süßwasser“ Alarm. Bei dem Thema „Ozonschicht“, welches vor allem in den 90er-Jahren große Aufmerksamkeit erlangte und auch bei dem Thema „Ozeanversauerung“ liegt die Menschheit laut der Forscher noch im sicheren Handlungsraum.

Bezüglich der Luftverschmutzung ließen sich noch keine verlässlichen Aussagen treffen. Gerade in diesem Bereich gäbe es sehr starke regionale Unterschiede, zudem fehle es an Forschung zu dem Thema.

Organisationen wie Germanwatch sehen vor allem Unternehmen und Politik in der Verantwortung, den Verbrauch zu reduzieren. „Die Bundesregierung muss klare gesetzliche Vorgaben in die Wege leiten, die den planetaren Grenzen Rechnung tragen: Für den Ressourcenschutz, die Energieeffizienz und den Bodenschutz“, sagte Bals.