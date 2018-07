E-Plus-Chef steigt in KPN-Vorstand auf

Düsseldorf (dpa) - E-Plus-Chef Thorsten Dirks wird künftig im Vorstand des niederländischen Mutterkonzerns KPN alle internationalen Mobilfunkaktivitäten leiten. Im November dieses Jahres sollen die Anteilseigner auf einer außerordentlichen Hauptversammlung über die Personalie entscheiden.

Dies teilte E-Plus am Freitag in Düsseldorf mit. Der 48-jährige Manager hatte im vergangenen April auch Verantwortung für die Mobilfunkgeschäfte von KPN in Belgien, Frankreich und Spanien übernommen. Dirks arbeitet seit 15 Jahren bei E-Plus und steht seit 2007 an der Spitze der wichtigsten KPN-Tochter und des drittgrößten deutschen Mobilfunkbetreibers.