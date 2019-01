E-Paper: Die „Schwäbische“ kommt im neuen Look

Eine übersichtliche App, nützliche Funktionen und eine tägliche Vorabendausgabe: Die „Schwäbische Zeitung“ hat ihr E-Paper-Angebot überarbeitet. Kunden haben ab sofort einen noch einfacheren Zugang zu den relevanten Inhalten aus dem Süden für den Süden.

Mehr als 20.000 Menschen sind bereits treue Leser der digitalen Version ihrer „Schwäbischen Zeitung“. Von montags bis samstags haben sie jeweils spätestens um 5 Uhr morgens vollen Zugriff auf das E-Paper. Seit wenigen Tagen hat die „Schwäbische“ zusätzlich eine Vorabendausgabe ins Abopaket gelegt. Ab spätestens 22 Uhr können die Abonnenten lesen, was am nächsten Tag in der gedruckten Zeitung steht. Veröffentlicht werden alle Inhalte, die die Journalisten bis 21.30 Uhr fertiggestellt haben. Passiert etwas Relevantes zwischen 21.30 und 0 Uhr, wird es in der 5-Uhr-Version aktualisiert.

„Viele Kunden haben sich eine Vorabendausgabe gewünscht. Wir sind froh, dass wir sie mit unserem neuen E-Paper-Anbieter und dank veränderter Workflows in der Redaktion nun anbieten können“, sagt Yannick Dillinger, stellvertretender Chefredakteur und Leiter Digitales bei der „Schwäbischen“.

Die Vorabendausgabe ist nicht die einzige Neuerung beim E-Paper. Die Apps für Smartphones und Tablets stehen runderneuert zum Download bereit. Auch der Aufruf des E-Papers auf einem Laptop oder einem PC führt zu einer deutlich frischeren und nutzerfreundlicheren Ansicht. „Uns war es wichtig, dass sich unsere Kunden schnell zurechtfinden. Deshalb haben wir die neuen Angebote so benutzerfreundlich wie möglich gehalten. Der Fokus lag auf den für den Leser relevanten Funktionen“, sagt Projektleiterin Franziska Nassal.

Schnellerer Download

Egal, auf welchem Gerät der Kunde das neue E-Paper öffnet: Die Anordnung der Inhalte ist immer dieselbe. Im oberen Bereich steht die neueste Ausgabe der „Schwäbischen“ zum Download bereit. Darunter findet der Leser eine kurze Vorschau der Inhalte – das so genannte Teaser-Modul. Über das Archiv finden Abonnenten ältere Ausgaben, außerdem integriert: die Beilagen.

Der Nutzer muss auf dem Smartphone von nun an nicht mehr die ganze Zeitung downloaden. Vielmehr stehen einzelne Artikel zum Abruf bereit - insbesondere bei schlechter Netzabdeckung kann dies von Vorteil sein. Die Entwickler haben zusätzlich die Datengröße der Zeitungen verringert – für den Nutzer ergibt dies verbesserte Ladezeiten.