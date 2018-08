DWD: Trotz Abkühlung wird August überdurchschnittlich warm

Ein Blitzeinschlag hat am Donnerstag eine Linde an der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Lauterach und Unterwilzingen komplett zerstört. Weil das Naturdenkmal durch den Einschlag in Brand geraten ist, sind die Feuerwehren aus Rechtenstein und Obermarchtal zum Löschen ausgerückt.

Ein Kurzes aber heftiges Gewitter ist am Donnerstagnachmittag über die Region gezogen. Dabei hat ein Blitz in das Naturdenkmal, bestehend aus einer großen Linde, einer Kastanie und einem Feldkreuz eingeschlagen.