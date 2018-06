Dutzende Tote bei Luftangriffen auf Klinik in Aleppo

Trotz Waffenruhe sind bei Luftangriffen auf ein Krankenhaus im nordsyrischen Aleppo nach Angaben von Rettungshelfern mindestens 30 Menschen getötet worden. Etwa 60 Menschen seien bei dem Bombardement in der umkämpften Großstadt verletzt worden, berichteten die örtlichen Helfer. Das Gebiet wird von Rebellen gehalten. Ärzte ohne Grenzen berichteten von einem Krankenhaus in Aleppo, dass sie unterstützen, in dem bei Attacken mindestens drei Ärzte und 14 Patienten gestorben sein sollen. Die seit Ende Februar geltende Waffenruhe in Syrien ist zuletzt immer brüchiger geworden.