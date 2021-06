Dutzende Festnahmen nach illegalem Rave in England

Nach einer illegalen Rave-Party mit bis zu 2000 Teilnehmern in Südengland hat die Polizei mehr als 50 Menschen festgenommen. Grund seien unter anderem Drogendelikte, Diebstahl und Fahren unter Alkoholeinfluss, teilte die Polizei in der Grafschaft West Sussex in der Nacht zum Montag mit.

Weitere Festnahmen seien zu erwarten. Die Behörden sprachen von einer „völligen Missachtung“ der Corona-Regeln in der Kleinstadt Steyning nahe dem Ärmelkanal. Bei dem Einsatz am frühen Sonntagmorgen seien auch Musikausrüstung und Lichtsysteme beschlagnahmt worden.

Den Organisatoren droht nun eine Geldstrafe von bis zu 10 000 Pfund (rund 11 600 Euro). Unter den geltenden Corona-Regeln sind im Freien nur Treffen von höchstens 30 Menschen erlaubt.

Bilder und Videos in sozialen Medien zeigten Tanzende in einem Feld. Zahlreiche Autos waren auf Landstraßen in der Nähe geparkt. Die Polizei teilte weiter mit, Teilnehmer hätten sich gegenüber den Beamten feindselig verhalten. Ein Polizist sei angegriffen worden, bei einem anderen Beamten besteht Verdacht auf einen gebrochenen Arm, nachdem sein Einsatzfahrzeug mit dem Wagen eines flüchtenden Partygasts zusammen prallte.

