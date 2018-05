Dunja Hayali mit Verdienstorden geehrt

Von Deutsche Presse-Agentur

Gut drei Monate nach der Verbrühung eines Mädchens in einem „Hexenkessel“ bei einem Fastnachtsumzug in Eppingen (Kreis Heilbronn) hat die Polizei ihre Ermittlungen beendet. „Die Akten wurden an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet“, sagte ein Sprecher am Dienstag. Gegen 19 Mitglieder der „Hexengruppe“ aus Kraichtal (Kreis Karlsruhe), die an dem Vorfall Anfang Februar beteiligt war, liegen demnach Anzeigen vor.

„Es geht um schwere Körperverletzung und unterlassene Hilfeleistung“, sagte der Sprecher.