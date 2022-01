Dschungel '22: Cordalis mit Corona, Glööckler im Glück

Neue Staffel, neue Gefahren: Vor dem Start des RTL-Dschungelcamps 2022 an diesem Freitag (21.30 Uhr) hat Lagerarzt Dr. Bob die Teilnehmer schon stilvoll eingestimmt.

„In Südafrika sind Skorpione und Schlangen die größte Gefahr für unsere Stars. Wir haben ihnen bereits erklärt, wie vorsichtig sie im Camp sein müssen. Uns ist es wichtig, ihnen klar zu machen, dass sie nicht in einem Studio leben, sondern in der echten Wildnis.“

Corona sorgt für Wirbel

Im Vorfeld waren es aber nicht giftige Tiere, sondern die unselige Corona-Krise, die das Kandidatenfeld ein wenig durcheinandergewirbelt hat. Zwei Tage vor Beginn wurde bekannt, dass Lucas Cordalis nicht wie geplant einziehen wird. „Bei dem Sänger wurde bei einem PCR-Test nach der Einreise in Südafrika das Coronavirus nachgewiesen“, so RTL. Dem Ehemann von Reality-Star Daniela Katzenberger gehe es allerdings gut, er habe keinerlei Symptome. Ob der 54-Jährige zu einem späteren Zeitpunkt noch ins Camp nachziehen werde, stehe noch nicht fest. Die Staffel startet nach RTL-Angaben nun zunächst mit elf Kandidaten.

Und von diesen elf ist eine bereits eine Nachrückerin. Die Witwe von Schauspieler Willi Herren, Jasmin Herren, zieht als Ersatzkandidatin für Christin Okpara ein. Bei der Kuppelshow-Kandidatin Okpara hatten sich laut RTL „Unstimmigkeiten zum Impfstatus“ ergeben. Ihr Vertrag sei gekündigt. Okparas Manager war für dpa zuerst nicht zu erreichen. „Bild“ zitierte ihn so: „Wir können uns dazu aktuell nicht äußern.“ Laut Bundespolizei wurde ein Verfahren eingeleitet wegen des dringenden Verdachts, einen gefälschten Impfnachweis vorgelegt zu haben.

Glööckler freut sich auf die Challenge

Modestar Harald Glööckler hingegen ist dabei - und voller Vorfreude. Er vermisse nichts, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Ich habe mich darauf eingestellt, diese großartige Challenge mitzumachen.“ Ihm sei von Beginn an klar gewesen, dass man auf einige Dinge für einige Zeit verzichten müsse. „Auch das ist für mich als Künstler eine wundervolle Erfahrung: Einfach mal festzustellen, wie es ist, wenn man gar nichts hat außer die Kleider am Leib und auch nicht unbedingt immer genug zu essen.“ Derzeit sei er in einem Hotel - da fehle ihm nichts. „Wenn ich aus dem Fenster schaue, grüßen mich die Impalas.“

Wer ist noch dabei? Da wären der Personenschützer Peter Althof sowie die Reality-Sternchen Linda Nobat, Tara Tabitha und Janina Youssefian. Auch Schauspieler Eric Stehfest und Reality-Darsteller Manuel Flickinger werden um die Dschungelkrone kämpfen. Mit im Camp hocken die Schauspielerinnen Anouschka Renzi und Tina Ruland sowie Reality-Star Filip Pavlovic. Die 15. Staffel der Reality-Show mit dem vollen Namen „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ entsteht coronabedingt in Südafrika statt wie früher in Australien.

