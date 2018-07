„Drugstore Cowboy“-Autor nach Drogenraub verhaftet

San Francisco (dpa) - Der erfolgreiche Film „Drugstore Cowboy“ erzählte 1989 die Geschichte eines Drogensüchtigen, der Apotheken ausraubt. Nun ist der Autor der gleichnamigen Romanvorlage, der 73-jährige James Fogle, bei einem Überfall auf eine Apotheke festgenommen worden.

Wie die „Seattle Times“ berichtete, wurde Fogle mit einem Komplizen beim Einbruch in Redmond (US-Staat Washington) erwischt. „Er ist 73 Jahre alt, und das (Einbrechen) ist vermutlich das Einzige, was er kann“, sagte Polizeisprecher Jim Bove. Die beiden bewaffneten Männer hätten am Dienstagabend eine Apotheke überfallen, dabei einige Angestellte gefesselt und Medikamente verlangt. Ein Mitarbeiter konnte die Polizei alarmieren.

US-Regisseur Gus Van Sant (57) verfilmte Fogles damals noch unveröffentlichten Roman, in dem er sein Leben als Drogensüchtiger schildert, der mit Freunden Apotheken und Kliniken überfällt. Nach Verbüßen einer Haftstrafe brachte der Autor das Buch ein Jahr später auf den Markt. Der Zeitung zufolge wurde Fogle danach noch öfter wegen Raubes verhaftet.

Van Sant, der die „Drugstore Cowboy“-Hauptrolle mit Matt Dillon besetzte, feierte mit dem Film seinen Durchbruch. Es folgten „My Own Private Idaho“ und später die größeren Hollywoodproduktionen „To Die For“ und das Oscar-prämierte Drama „Good Will Hunting“. Zuletzt brachte er das biografische Drama „Milk“ über den schwulen US- Bürgerrechtler Harvey Milk auf die Leinwand und wurde damit acht Mal für den Oscar nominiert.