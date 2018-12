Drohne stoppt Einsatz von Löschflugzeugen in Australien

Am Anfang war es ein wundervoller Sommer, dann wurde es irgendwann schwer zu ertragen. Wie alarmierend die Trockenheit war, zeigt auch der Brand im Eriskircher Ried. Über eine Fläche von mehreren Fußballfeldern brennt das Naturschutzgebiet. Die Feuerwehr scheint machtlos zu sein. Was sonst noch so geschehen ist im Sommer in unserer Region, das wollen wir Ihnen nun im zweiten Teil des Jahresrückblicks 2018 zeigen.