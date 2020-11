Drohen uns nach Corona mehr andere Infektionen?

Wieso muss neuerdings nicht unbedingt die gesamte Klasse in häusliche Quarantäne, obwohl es einen positiv getesteten Schüler in den eigenen Reihen gibt? Diese Frage treibt Jürgen Czirr, unter anderem stellvertretender Elternbeirat der Realschule Erbach sowie Mitglied im 19. Landeselternbeirat von Baden-Württemberg, nach einem Corona-Fall in der Erbacher Realschule um. „Wir haben die Tage das erste positiv getestete Kind an der Schule, und alles lief nicht so, wie ich es erwartet hätte“, so Czirr.