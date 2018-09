Dritter Tag der Generaldebatte der UN-Vollversammlung

In den Gemeinden Thalfingen und Elchingen (Landkreis Neu-Ulm) ist am Mittwochabend offenbar für kurze Zeit der Strom ausgefallen. Das berichten mehrere Nutzer in den Sozialen Medien. Auch auf der Internetplattform stromausfall.de werden zahlreiche Ausfälle gemeldet, so zum Beispiel auch in Langenau, Bernstadt und Hörvelsingen. Beim Stromanbieter der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) war am Abend niemand mehr zu erreichen.

„Und plötzlich wurde es finster.