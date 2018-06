Drew Barrymore will zum dritten Mal heiraten

Los Angeles (dpa) - Hollywoodstar Drew Barrymore (36) will zum dritten Mal vor den Traualtar treten. Der Sprecher der Schauspielerin bestätigte dem Promi-Portal „People.com“, dass sich Barrymore mit dem Kunstberater Will Kopelman verlobt habe.

Seit Februar 2011 wurden die beiden häufig zusammen gesichtet. Kopelman habe beim gemeinsamen Weihnachtsurlaub in dem Wintersportort Sun Valley (US-Staat Idaho) um Barrymores Hand angehalten, hieß es. Die beiden ersten Ehen der Schauspielerin waren schnell gescheitert. 1994 hatte sie sich nach nur zweimonatiger Verbindung von dem Barbesitzer Jeremy Thomas getrennt. Die Ehe mit dem Komiker Tom Green ging 2001 nach einem halben Jahr auseinander.

Ihren ersten großen Leinwanderfolg feierte Barrymore bereits im Alter von sieben Jahren in dem Fantasy-Film „E.T. - Der Außerirdische“ (1982). Als Teenager geriet die Schauspielerin mit ihrer Drogen- und Alkoholsucht in die Schlagzeilen. Zuletzt war sie in den Filmen „Er steht einfach nicht auf Dich“, „Verrückt nach dir“ und in ihrem Regiedebüt „Roller Girl“ auf der Leinwand zu sehen.

Bericht bei „People.com“