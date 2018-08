Dresden: Gespräch zwischen ZDF-Mitarbeitern und Polizei

Vorsichtig setzt Friederike Nowotny den Bohrer auf dem Knochen an. Nach einem Sprunggelenkbruch will die Medizinstudentin im Anerkennungsjahr einen so genannten Fixateur setzen, der den Bruch außerhalb des Körpers fixiert, damit die Verletzung heilen kann. Die Schraube dreht sich langsam in den harten Teil des Knochens. „Stop, das war zu weit“, sagt Professor Michael Oberst, Chefarzt der Chirurgie am Ostalbklinikum, der sie anleitet. Läge ein realer Patient auf dem OP-Tisch wäre jetzt wahrscheinlich ein Nerv oder ein Gefäß verletzt.