Dreimal vier Tickets für das Legoland zu gewinnen

Ravensburg - Über 2300 Arbeitsstunden saßen fleißige Menschen an den Nähmaschinen und Modellbauer an den Accessoires aus Legosteinen. Über 500 Kostüme und über 200 Lego-Requisiten wurden dabei angefertigt, aus über sechs Tonnen Alu und zwölf Tonnen nachhaltigem Mineralwerkstoff einzigartige Wagen gebaut. Dies sind nur einige der beeindruckenden Zahlen rund um die neueste Attraktion im Legoland Deutschland im bayerischen Günzburg: die Legoland-Parade, die noch bis Ende der Saison immer an den Wochenenden, Feiertagen und in den Ferien zu erleben ist.

Aber auch sonst ist im Legoland in Günzburg mächtig was los. In den unterschiedlichen Themenwelten warten Achterbahnen, Aussichtstürme, Wasserrutschen und jede Menge anderer Attraktionen darauf, erobert zu werden. Kinder können hier die Dinge tun, die sonst nur Erwachsene dürfen, indem sie beispielsweise ihren ersten eigenen Führerschein machen, ein Ritterturnier bestreiten, im Wellenreiter übers Wasser jagen, eigenhändig ihr erstes Kanu steuern oder Roboter zusammenbauen und programmieren. Verschieden Shows und 4-D-Filme runden das Erlebnis für die gesamte Familie ab.

Wir verlosen heute dreimal vier Eintrittskarten für das Legoland Deutschland in Günzburg inklusive Parktickets. (sz)