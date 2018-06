Drei „Wonder Woman“-Rollen für Gal Gadot in Hollywood

Los Angeles (dpa) - Die eher unbekannte israelische Schauspielerin Gal Gadot (28) wird in Hollywood gleich drei „Wonder Woman“-Rollen spielen. Gadot habe mit dem Studio Warner Bros. einen Vertrag über drei Filme unterschrieben, berichtete das US-Branchenblatt „Variety“.

Bereits im Dezember hatte Gadot den Zuschlag als Superheldin in dem geplanten Streifen „Batman vs. Superman“ erhalten. Mit Ben Affleck als Batman und Henry Cavill als Superman stehen auch schon Amy Adams, Diane Lane, Lawrence Fishburne und Regisseur Zack Snyder fest. Der Streifen soll Mai 2016 anlaufen.

Weitere „Wonder Woman“-Auftritte von Gadot sind in einer „Justice League“-Fortsetzung und in einem Film, der sich nur um die weibliche Heldin dreht, geplant. Gadot, die auch als Model arbeitete, hatte zuletzt eine Nebenrolle in dem Actionfilm „Fast & Furious 6“.