Der Schulhof des Laichinger Gymnasiums hat sich am Mittwochvormittag in eine weltmeisterliche Arena verwandelt. Angefeuert von den Rängen lieferten sich Lehrer und Schüler interessante Duelle. Statt in der Daniel-Schwenkmezger-Halle fand der Abischerz das erste Mal draußen statt. Was die Kreativität angeht, legten die diesjährigen Abiturienten für kommenden Jahrgänge die Latte ziemlich hoch.