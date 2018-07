Bei einer Explosion in einem Geschäftsgebäude in Berlin sind am Morgen drei Menschen schwer verletzt worden. Einer der Verletzten wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr mitteilte. Die Polizei ging ersten Erkenntnissen zufolge nicht von einer Straftat aus. Ein Sprecherin erklärte, das Unglück sei „höchstwahrscheinlich“ auf den falschen Gebrauch einer Gasflasche zurückzuführen.