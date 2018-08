Drei Ratingagenturen bemängeln Stabilität der Türkei

Von Schwäbische Zeitung

Ekkehard C. Jehle wird in der Juli-Ausgabe des Magazins Focus Gesundheit gleich in zwei Kategorien unter den besten Ärzten Deutschlands aufgeführt. Der Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Visceralchirurgie am Krankenhaus St. Elisabeth in Ravensburg wird sowohl in der Rubrik „Bauchchirurgie“ als auch unter „Gastroenterologie und CED“, den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, unter den Top-Medizinern gelistet.

Bereits im vierten Jahr in Folge steht der Ravensburger Chefarzt somit auf der Liste der besten Ärzte in Deutschland.