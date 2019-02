Drei Lawinen in zwei Stunden - Zahlreiche Rodler ignorieren Warnung

In Lech und Schoppernau waren am Samstag die Bergrettung und die Alpinpolizei nach Lawinen an einem Berghang und einer Rodelbahn im Einsatz.

Gegen 12.15 Uhr lösten sich im Bereich Hornbach-Alpe im Gemeindegebiet von Schoppernau beinahe zeitgleich zwei Grundschneelawinen und verschütteten die gesperrte Naturrodelbahn an zwei Stellen. Die erste Grundlawine war etwa 400 Meter lang und 62 Meter breit, die zweite war 45 Meter lang und 34 Meter breit.

Trotz Sperre und talseitiger Beschilderung benutzten über den Tag zahlreiche Wintersportler die Rodelbahn. Eine Sicherheitssuche der Bergrettung Schoppernau und Au sowie der Feuerwehr Schoppernau und der Alpinpolizei mit Unterstützung des Polizeihubschraubers mit Lawinenverschütteten-Suchgeräten und einer Recco-Sonde verlief negativ. Die Polizei betont aber, dass es nur einem glücklichen Zufall zu verdanken sein dürfte, dass keine Personen verschüttet wurden.

Gegen 14.15 Uhr beobachtete ein deutscher Skifahrer, wie sich vom Omeshorn-Osthang eine etwa 700 Meter lange und 70 Meter breite Lawine löste. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Personen verschüttet wurden, wurde ein organisierter Lawineneinsatz gestartet. Die Bergrettung Lech mit zwei Lawinensuchhunden und die Alpinpolizei nahmen mit Unterstützung des Rettungs- und Polizeihubschraubers eine Sicherheitssuche vor. Dabei ergaben sich aber keine Hinweise auf verschüttete Personen.

Mehr entdecken: Wie Wintersportler sich vor tödlichen Lawinen schützen können

Mehr entdecken: Skifahrer aus Ulm überleben Lawinenabgang in Tirol