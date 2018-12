Drastischer Rückgang der deutschen Rüstungsexporte

Von

TROSSINGEN - "Hermode Tuning" heißt das bahnbrechende Intonations-System, das der Trossinger Werner Mohrlok entwickelte. Dabei handelt es sich um ein Verfahren, das elektronische Tasteninstrumente in nie dagewesener Reinheit erklingen lässt. Auf der Musikmesse in Frankfurt war der 64-Jährige dabei, als die holländische Firma "Content" ihre ersten elektronischen Orgeln mit der Mohrlok-Software präsentierte. Von unserer Mitarbeiterin Ina Schrumpf Und die klangen so rein, dass andere glatt daneben verblassten und die ...