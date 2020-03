Drastische Maßnahmen bei Coronavirus sich richtig

Welche Folgen es hat, wenn man die Ausbreitung des Coronavirus nicht bremsen kann, zeigt sich in Italien. Immer mehr Infektionen, immer mehr Tote haben jetzt zu drastischen Maßnahmen geführt, die zumindest in der westlichen Welt ihresgleichen suchen. Weite Teile Italiens werden abgeschottet.

Wie man in China gesehen hat, lässt sich die Zahl der Neuinfektionen dadurch tatsächlich drastisch reduzieren. Nur geht das nicht über Nacht. Es braucht Zeit, um Wirkung zu entfalten. Auf Wochen dürften deshalb eine Metropole wie Mailand oder ein Touristenmagnet wie Venedig isoliert bleiben. Das öffentliche Leben kommt in weiten Teilen des EU-Landes zum Erliegen. Das alles bedeutet einen massiven Eingriff in die Freiheit von Millionen von Menschen. Und wird die Wirtschaft sehr deutlich schädigen.

Das unterstreicht, wie wichtig es ist, in Deutschland die Corona-Ausbreitung zu unterbinden. Man kann dem Bundesgesundheitsminister und dem Bundesinnenminister nur zustimmen, lieber zu viel zu unternehmen als zu wenig. Nur liegt das hierzulande nicht in der Hand des Bundes. Die Gesundheitsämter vor Ort haben das letzte Wort. Und sie müssen begreifen, dass das Erlauben einer Großveranstaltung zwar kurzfristig einen wirtschaftlichen Schaden verhindert, mittelfristig aber viel schlimmere Folgen zeitigen kann, wenn durch einen so verursachten massiven Coronavirus-Ausbruch die ganze Region isoliert werden muss. Länder und Bund sollten überlegen, sehr kurzfristig zusätzlichen Sachverstand in die Gesundheitsämter abzuordnen, um strenge, einheitliche Vorgehensweisen durchzusetzen. Um Deutschland Zustände wie in Italien zu ersparen.

