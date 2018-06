Dramatikerpreis der Wirtschaft für Nis-Momme Stockmann

Berlin (dpa) - Der deutsche Autor und Theaterregisseur Nis-Momme Stockmann (32) wird mit dem Dramatikerpreis des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft geehrt.

Der in Berlin lebende Autor erhält die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung für sein Drama „Tod und Wiederauferstehung meiner Eltern in mir“, wie der Kulturkreis mitteilte. „Das Stück besticht durch seine poetische Sprachgewalt und die furiose Auseinandersetzung mit einem großen Thema“, so die Jury.

Der Preis wird bei der Jahrestagung des Kulturkreises vom 17. bis 19. Oktober in Hamburg vergeben. Damit verbunden ist eine Aufführung am Badischen Staatstheater Karlsruhe.